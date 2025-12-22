Un moderno local y equipamiento tendrá la institución educativa del nivel inicial y de primaria N° 80792-“Horacio Zevallos Gamez” de Munday, en el distrito de Carabamba. La obra tendrá un plazo contractual de 240 días calendario.

Este proyecto será financiado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), del Ministerio de Educación, que también apoyó en la elaboración del expediente técnico elaborado con los escasos recursos económicos de la municipalidad distrital.

El costo directo de la obra es de S/ 4,321,894.10, pero incluyendo el plan de contingencia con módulos de aulas prefabricadas a utilizar mientras dure la obra, así como mobiliario, equipamiento, supervisión, control concurrente, gastos generales e IGV, entre otros, sumará una inversión de S/ 6,528568.53.

El proyecto prevé la demolición de los ambientes existentes y la edificación total del nuevo local en una sola etapa de construcción, explicó el alcalde, invitando a la población a participar de la breve ceremonia programada para este 27 de diciembre.

Incluye ocho módulos constructivos con ambientes para primaria con dos aulas, biblioteca y servicios higiénicos para damas y varones. También, dirección y servicios generales, secretaría, archivo, depósito de materiales, almacén general y cuarto de limpieza. Salón de usos múltiples (SUM), depósito, cocina, despensa, depósito de combustible, depósito de residuos y cuarto de limpieza.

El módulo para educación inicial incluye aula, depósito de materiales, servicios higiénicos para niños y para niñas y aula de psicomotricidad. En los siguientes módulos estarán el grupo electrógeno, cuarto de bombas y cisternas, y caseta de vigilancia.

El proyecto de la Municipalidad Distrital de Carabamba incluye la compra de mobiliario y equipamiento bajo los estándares vigentes en el sector educación. Las veredas y canaletas aéreas del nuevo local contarán con inclinaciones que conducirán las aguas de lluvia hacia canaletas de piso y al exterior del centro educativo donde se contará con un sistema alternativo de desagüe (pozo percolador y tanque séptico).