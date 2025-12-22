El Bicentenario de Chao de EsSalud logró oficialmente su recategorización como Hospital de Atención Especializada (categoría II-E), consolidándose como un establecimiento con capacidad resolutiva quirúrgica y especializada al servicio de la población.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad oficializó esta recategorización mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 3073-2025-GRLL-GGR-GRS, emitida el 15 de diciembre de 2025, tras un riguroso proceso de evaluación técnica.

La doctora Claudia Holguín Armas, gerente de EsSalud La Libertad, destacó que esta nueva categoría garantiza el funcionamiento de Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) fundamentales como hospitalización, emergencia, centro obstétrico, centro quirúrgico, farmacia, central de esterilización y banco de sangre. Asimismo, precisó que los servicios de patología clínica y diagnóstico por imágenes se articulan con los hospitales Víctor Lazarte Echegaray y el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”.

Por su parte, el doctor William Plasencia Angulo, director del Hospital Bicentenario de Chao, resaltó que esta recategorización es el resultado de un proceso de evaluación permanente, basado en el cumplimiento de estrictos estándares técnicos, de infraestructura y de recursos humanos. “Esta nueva categoría reconoce que el hospital cuenta con la infraestructura adecuada y el personal especializado necesario para brindar una atención segura, oportuna y de calidad”, señaló el director.