La Red Asistencial La Libertad del Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó un reconocimiento a la excelencia en salud, destacando el compromiso de su personal y establecimientos con la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la investigación científica, pilares fundamentales para fortalecer la atención a la población asegurada.

El acto, desarrollado en la ciudad de Trujillo, incluyó el reconocimiento a equipos asistenciales de instituciones emblemáticas como el Hospital Víctor Lazarte Echegaray y el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, cuyos profesionales vienen impulsando prácticas seguras, innovadoras y basadas en evidencia científica.

En el ámbito de la seguridad del paciente, la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta obtuvo el Primer Puesto en el Concurso Nacional de Videos de Promoción de la Higiene de Manos 2025, en la categoría III Nivel de Atención, reconocimiento que resalta la importancia de la higiene de manos como una de las principales medidas para prevenir infecciones asociadas a la atención en salud.

Asimismo, la Red Asistencial La Libertad destacó a dos de sus profesionales en el campo de la investigación científica, quienes fueron reconocidos en el prestigioso Premio Kaelin Ciencias de la Salud.

El doctor Freddy Liñán Ponce fue galardonado en la categoría Cuartil III por su investigación titulada “Fibromialgia con factor reumatoide elevado se asocia a mala respuesta terapéutica, pero no progresión a artritis reumatoide: estudio de cohortes prospectivo”, desarrollada con pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray.

Por su parte, el doctor Edgar Fermín Yan Quiroz, médico oncólogo del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, obtuvo una Mención Honrosa por su estudio “Biopsia de ganglio centinela con azul patente más impronta en el estadiaje axilar del cáncer de mama en un hospital de alta complejidad”, investigación que contribuye al fortalecimiento del diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enfermedad.