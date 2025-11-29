Más de dos mil personas asistieron y disfrutaron del espectáculo artístico “Culto a los Ancestros”, realizado en el Complejo Arqueológico de Chan Chan, con motivo del 39 aniversario de su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, permitió a la población reconectarse con su identidad y valorar la importancia de preservar uno de los legados más extraordinarios del Perú prehispánico.

Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad

El programa inició em el Bosque Nativo de Chan Chan, con una destacada presentación del Coro Internacional Clave de Do y la Compañía de Arte Fina Estampa, que dio paso al recorrido ritual y escénico de la ceremonia.

Las actividades continuaron en la Huaca Toledo, monumento emblemático de la cultura Chimú ubicado en el área intangible del complejo arqueológico, en el distrito de Huanchaco. Allí, el público disfrutó de la participación de la banda de música del Ejército Peruano, un recorrido guiado y una proyección visual sobre la fachada del monumento inspirada en la iconografía y narrativas ancestrales de la civilización Chimú.

Como acto central, se presentó el espectáculo “Culto a los Ancestros”, interpretado por cerca de un centenar de artistas de la asociación cultural Máscara de Barro, quienes ofrecieron una puesta en escena de profunda carga simbólica y ritual. La presentación contó con la destacada participación de la maestra Sonia Rodríguez, reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura, y del primer actor nacional Fernando Bacilio, cuyas interpretaciones aportaron profundidad y emotividad al espectáculo.