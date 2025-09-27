La Municipalidad Distrital de Chao (Virú) emitió un comunicado para expresar su “profunda molestia” por los trabajos que se vienen ejecutando “en la ruta P1N – carretera Panamericana, obras del puente río Huamanzaña”. Según indicó, estos se realizan “aparentemente sin una planificación adecuada ni control de daños”.

“Estas labores ejecutadas por Provías y Autopistas del Norte (AUNOR), pese a su importancia, vienen generando serias afectaciones de caos; desorden; impacto al medioambiente, a la población, al tránsito de personas y carga que se movilizan diariamente por esta importante vía”, lamentó.

Ante esta situación, el municipio viruñero pidió a los representantes de Provías y Autopistas del Norte, así como a las autoridades competentes, “la inmediata adopción de medidas que optimicen la ejecución de los trabajos de forma planificada, ordenada y el mayor de los respetos a la población de Chao para garantizar la seguridad de las personas”.