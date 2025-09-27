Alcalde del distrito de Chao, Juan Carlos Soles, fue directo.
La Municipalidad Distrital de Chao (Virú) emitió un comunicado para expresar su “profunda molestia” por los trabajos que se vienen ejecutando “en la ruta P1N – carretera Panamericana, obras del puente río Huamanzaña”. Según indicó, estos se realizan “aparentemente sin una planificación adecuada ni control de daños”.

“Estas labores ejecutadas por Provías y Autopistas del Norte (AUNOR), pese a su importancia, vienen generando serias afectaciones de caos; desorden; impacto al medioambiente, a la población, al tránsito de personas y carga que se movilizan diariamente por esta importante vía”, lamentó.

Ante esta situación, el municipio viruñero pidió a los representantes de Provías y Autopistas del Norte, así como a las autoridades competentes, “la inmediata adopción de medidas que optimicen la ejecución de los trabajos de forma planificada, ordenada y el mayor de los respetos a la población de Chao para garantizar la seguridad de las personas”.

