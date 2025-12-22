La colisión entre una combi y un microbús dejó como saldo a cuatro personas lesionadas. El aparatoso accidente de tránsito se registró en la intersección de la avenida César Vallejo y jirón Puno, en Trujillo.
Debido al fuerte impacto, los ocupantes de la unidad de la empresa de transportes Santa Lucía de Moche, que cubre la ruta Las Delicias-Moche-Trujillo-Florencia de Mora y viceversa, terminaron con diversos golpes y tuvieron que ser ayudados por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) que los trasladaron hasta una clínica local. Mientras tanto, los pasajeros del vehículo de El Cortijo se llevaron tremendo susto.
La Policía Nacional llegó al lugar para iniciar las pesquisas del caso y así determinar las responsabilidades en este incidente.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Advierten que Canadá podría liquidar el convenio con el Perú para ejecutar Chavimochic
- La Libertad: Obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic en riesgo por falta de dinero
- La Libertad: Vehículos de los bomberos no tienen ni placas
- La Libertad: Advierten que ampliar el Reinfo generará violencia
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- La Libertad: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo
- Servidores del Gobierno Regional La Libertad manipularon millonario contrato
- Noa Díaz, dirigente del Sitrell: “Entregar mobiliario usado es algo que siempre hacen”
- Trujillo: Estudiaron en el piso porque les quitaron mobiliario
- Colegios profesionales revisarán expedientes técnicos del Gobierno Regional de La Libertad
- Trujillo: Plantean multar a vecinos que dañan contenedores