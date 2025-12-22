La colisión entre una combi y un microbús dejó como saldo a cuatro personas lesionadas. El aparatoso accidente de tránsito se registró en la intersección de la avenida César Vallejo y jirón Puno, en Trujillo.

Debido al fuerte impacto, los ocupantes de la unidad de la empresa de transportes Santa Lucía de Moche, que cubre la ruta Las Delicias-Moche-Trujillo-Florencia de Mora y viceversa, terminaron con diversos golpes y tuvieron que ser ayudados por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) que los trasladaron hasta una clínica local. Mientras tanto, los pasajeros del vehículo de El Cortijo se llevaron tremendo susto.

La Policía Nacional llegó al lugar para iniciar las pesquisas del caso y así determinar las responsabilidades en este incidente.