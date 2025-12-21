Las pistas se volvieron a teñir de sangre en la región La Libertad. La madrugada de este domingo, en la carretera Panamericana Norte, a la altura del centro poblado de Chiclín, jurisdicción de Chicama, dos vehículos colisionaron frontalmente, dejando como saldo una persona fallecida y otra herida.

El lamentable suceso ocurrió al promediar las 3:30 de la madrugada, cuando por materia de investigación, un camión frigorífico y otra unidad pesada de placa de rodaje T8Q-836, que se dirigía al norte del país, chocaron aparatosamente.

Producto de este impacto, perdió la vida Luis Humberto Leiva (42). Mientras tanto, el chofer de la otra unidad, identificado como José Pulache Montalbán (35) resultó herido y quedó atrapado entre los fierros retorcidos. Con el apoyo de los bomberos voluntarios y de efectivos de la Policía Nacional lo auxiliaron para trasladaron hasta un hospital cercano para que reciba la atención médica correspondiente.