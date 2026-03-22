La colisión entre una combi y un mototaxi ocurrido la mañana de este domingo en la carretera que conecta a los distritos de Casa Grande y Chocope, en la provincia liberteña de Ascope, dejó una persona gravemente herida.

El caso

Producto del fuerte impacto, la combi terminó destrozando el vehículo menor y quedando en medio de un canal de regadío de la zona. Ante el llamado de algunos transportistas, hasta el lugar llegaron el personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Casa Grande y de la Policía Nacional, quienes encontraron tendido en el suelo a Roger Gallardo Huatay, conductor del trimóvil, quien presentaba heridas de consideración. Inmediatamente, lo auxiliaron y llevaron de emergencia hasta el hospital casagrandino.

Además, los detectives verificaron que el chofer del miniván no se encontraba en la zona del aparatoso accidente de tránsito. “Al parecer el conductor de la minivan perdió el control e impactó con el mototaxi”, indicó un agente policial, en Canal TeleTres, que llegó para ejecutar las pesquisas correspondientes.