Dentro de la labor preventiva para la seguridad ciudadana en la provincia de Ascope, la Asociación de Productores de Aceite y Harina de Pescado de Puerto Malabrigo (APROCHICAMA) donó una nueva camioneta de patrullaje en favor de la Comisaría Rural de Razuri.

VER MÁS: Pasan al retiro a jefe de la Policía en La Libertad

Está donación enmarcada en la responsabilidad social, busca contribuir con la Policía Nacional de Rázuri en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere.

El Jefe Corporativo de Seguridad Patrimonial de la Empresa COPEINCA, Santos Trigoso, que estuvo en representación del Jefe de APROCHICAMA, refiere que este apoyo sirve para complementar la labor que desempeña la Policía Nacional en el distrito de Razuri, asegurando que de ser necesario la industria pesquera seguirá apoyando a la comunidad para reforzar la seguridad ciudadana.

Por su parte el coronel PNP Carlos Ato Morales agradeció esta importante y oportuna donación, considerando que con esta ayuda logística se reducirán los índices de inseguridad en Puerto Malabrigo.