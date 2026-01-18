El consejero regional Robert de la Cruz cuestionó a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y al Gobierno Regional (Gore) de La Libertad por no invertir recursos en obras de prevención de cara a posibles lluvias intensas que puedan registrarse en esta parte del país.
De la Cruz hizo estos cuestionamientos luego de que el subgerente de Defensa Civil del Gore, Wilfredo Agustín Díaz, advirtiera que la comuna trujillana no gastó en limpieza de quebradas.
“Esto pasa cuando no hay liderazgo, menos capacidad en la MPT. Ahora toca improvisar. Gobierno Regional y MPT no han hecho su tarea, ahora los trujillanos pagamos las consecuencias. Desde el año pasado lo hemos venido advirtiendo”, aseguró el consejero regional a través de su cuenta de Facebook.
Una de las zonas que necesita limpieza es la quebrada San Ildefonso, en donde inescrupulosos rellenaron el cauce con desmonte porque pretenden construir viviendas.
LE PUEDE INTERESAR
- Las pistas en el centro de Trujillo son un desastre
- Municipalidades con pocos fondos para afrontar lluvias en La Libertad
- Remezón en la Gerencia de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad
- Alcalde de Trujillo, Mario Reyna, denuncia que recibe amenazas y extorsiones
- La Libertad: César Acuña consigna sentencia por alimentos
- La Libertad: Identifican cuatro zonas críticas tras fuerte sismo
- Aprista José Murgia: “Soy peruano de nacimiento”
- Municipalidad de Trujillo solo gastó 49.9% de presupuesto
- Jurado admite inscripción de exalcalde de Trujillo Arturo Fernández