El consejero regional Robert de la Cruz cuestionó a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y al Gobierno Regional (Gore) de La Libertad por no invertir recursos en obras de prevención de cara a posibles lluvias intensas que puedan registrarse en esta parte del país.

De la Cruz hizo estos cuestionamientos luego de que el subgerente de Defensa Civil del Gore, Wilfredo Agustín Díaz, advirtiera que la comuna trujillana no gastó en limpieza de quebradas.

“Esto pasa cuando no hay liderazgo, menos capacidad en la MPT. Ahora toca improvisar. Gobierno Regional y MPT no han hecho su tarea, ahora los trujillanos pagamos las consecuencias. Desde el año pasado lo hemos venido advirtiendo”, aseguró el consejero regional a través de su cuenta de Facebook.

Una de las zonas que necesita limpieza es la quebrada San Ildefonso, en donde inescrupulosos rellenaron el cauce con desmonte porque pretenden construir viviendas.