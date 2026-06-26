En teoría, la finalidad de que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad transfiera recursos económicos al Consejo Regional es para poder garantizar que los consejeros tengan autonomía y puedan cumplir de manera eficiente con una de sus principales funciones como es la fiscalización.

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Sin embargo, la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia que, a la fecha, diez gobiernos regionales, en los que está incluido el GORE La Libertad, no han incorporando en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos exigidos para que el Consejo Regional fiscalice su gestión.

El GORE La Libertad incorporó un presupuesto de S/ 1,319,000, en lugar de asignarle un mínimo de S/ 2,558,699.28 para las actividades de fiscalización.

SE ABRE EL DEBATE

Robert De La Cruz, consejero regional por Trujillo, dijo que eso es evidencia de algo que siempre ha denunciado. “Esta gestión nunca nos ha dado las herramientas para fiscalizarla. Lo que dice Contraloría no es nuevo, eso lo hemos dicho desde siempre. Lamentablemente, primero, la gestión del exgobernador César Acuña, y ahora Joana Cabrera (actual gobernadora) no quiere entregar ese presupuesto”, manifestó.

De La Cruz mencionó que los consejeros no cuentan con camionetas para visitar obras, tampoco implementos de seguridad. “Por ejemplo, la vez pasada hemos ido a fiscalizar la construcción de un estadio en Víctor Larco Herrera, pero no nos dejaron ingresar porque no contábamos con implementos de seguridad y no teníamos seguro contra accidentes de riesgos. También carecemos de laptops, papel y otras cosas”, señaló.

OTRA VISIÓN

Leyla Espir Calderón, presidenta del Consejo Regional de La Libertad, aseguró que los consejeros no se han visto afectados por falta de recursos para fiscalizar.

Indicó que el presupuesto que se asignó inicialmente (S/ 1,319,000) ya está comprometido y se está realizando la gestión para la transferencia de lo que resta. “A raíz de la justificación del gasto que vamos a realizar en los próximos seis meses y del requerimiento que vamos a hacer, el Ejecutivo nos seguirá asignando más recursos”, enfatizó.

Richard Tapia, consultor y analista político, también se refirió a este tema y comentó que no debe ser una “excusa” ni “pretexto” el hecho de que el Ejecutivo no transfiera la totalidad de esos recursos al Consejo Regional, ya que, desde su punto de vista, hay muchas formas de fiscalizar.

“Los consejeros reciben una dieta para ello (fiscalizar). Además, con unas clases de Inteligencia Artificial (IA) se puede verificar cómo se hacen las contrataciones. Lo que pasa es que acá hay una vieja tara colonial: camioneta, chofer, etc. Esto siempre ha sido así y si postulas a consejero sabes que tienes todo en contra. Obvio, lo ideal es que les brinden las facilidades para que cumplan su trabajo, pero no pueden poner eso como excusa”, remarcó.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de S/ 1,319,000 que se le asignó al Consejo para fiscalizar, ha devengado S/441,710, equivalente al 34.8%.

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