Leyla Espir juramentó como presidenta de la Mesa Directiva del Consejo Regional de La Libertad para el periodo 2026. La acompañarán Nancy Puitiza, como relatora, e Irma Ávalos, como vocal.

Ellas reafirmaron su compromiso de fortalecer el trabajo del Consejo Regional, no solo en sesiones, sino en audiencias descentralizadas, mesas técnicas y visitas de campo, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la fiscalización responsable en beneficio de las doce provincias de este departamento.

“No vamos a defraudar a La Libertad”, aseguró. Añadió que los jóvenes representan la urgencia del presente, con una energía basada en el estudio, el esfuerzo y un profundo amor por la región.