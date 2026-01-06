Leyla Espir tomó juramento para el periodo 2026.
Leyla Espir tomó juramento para el periodo 2026.

Leyla Espir juramentó como presidenta de la Mesa Directiva del Consejo Regional de La Libertad para el periodo 2026. La acompañarán Nancy Puitiza, como relatora, e Irma Ávalos, como vocal.

Ellas reafirmaron su compromiso de fortalecer el trabajo del Consejo Regional, no solo en sesiones, sino en audiencias descentralizadas, mesas técnicas y visitas de campo, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la fiscalización responsable en beneficio de las doce provincias de este departamento.

“No vamos a defraudar a La Libertad”, aseguró. Añadió que los jóvenes representan la urgencia del presente, con una energía basada en el estudio, el esfuerzo y un profundo amor por la región.

