El directorio de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) dio a conocer un ambicioso proyecto que busca solucionar el déficit de agua potable en el centro poblado de El Milagro, jurisdicción de Huanchaco, mediante la construcción de cuatro nuevos pozos. El anuncio se realizó en una reunión con dirigentes y pobladores de la zona, a quienes se les detallaron los pormenores de esta trascendental obra.

Dos de estos cuatro pozos estarán destinados a cubrir la necesidad de contar con agua potable y alcantarillado de las casi 400 familias que residen en este sector 7-La Molina.

“Estamos haciendo una gestión de puertas abiertas, buscando siempre que nuestros vecinos puedan contar con un mejor servicio y cerrar las brechas que se tienen en el sector saneamiento,” afirmó Frank Sánchez Romero, presidente de Sedalib.

El funcionario subrayó la importancia estratégica del proyecto, señalando que no solo beneficiará a los usuarios existentes, sino que también permitirá la incorporación de nuevas familias al sistema formal de Sedalib. Hizo hincapié en que la ejecución de esta y otras grandes obras se realiza bajo un marco técnico planificado.

“Es importante que la comunidad conozca que nosotros trabajamos en base a nuestro Plan Maestro Optimizado (PMO), que nos enmarca los grandes proyectos que tenemos que desarrollar cada cinco años”, sentenció, asegurando la sostenibilidad y la visión a largo plazo de las inversiones de la EPS en beneficio de la población trujillana.