Las fuertes lluvias siguen castigando a la provincia de Pataz. Luis Rodríguez Ponce, consejero regional en licencia, confirmó que las precipitaciones que caen sobre esa jurisdicción han dejado a cuatro distritos aislados. Además, 11 instituciones educativas habrían colapsado y se necesitarían aulas prefabricadas para que los escolares puedan continuar con sus clases.

Apoyo

Rodríguez llegó ayer a la sede del Consejo Regional de La Libertad, acompañado de autoridades de Pataz, para coordinar apoyo para esa provincia. Él confirmó que la furia de la naturaleza los golpea a diario.

“Buscamos el apoyo del Gobierno Regional ante las fuertes e intensas lluvias. Ayer (domingo) ha habido una granizada de una hora en Huaca Santa Rosa y Alto Miraflores que dejó destrozadas hectáreas de maíz, trigo, papa y otros cultivos de la zona. Hay unos 100 mil soles de pérdidas solo en una hora de granizada. Además, las torrenciales lluvias dejaron las carreteras destrozadas”, indicó.

En ese sentido, precisó que en los últimos días cuatro distritos quedaron aislados. “Ongón está totalmente aislado, Santiago de Challas también se encuentra aislado por la parte baja, en Huancaspata está la zona Cochacara, Pueblo Libre y Pariamarca, aislados. Hay cuatro distritos que están prácticamente aislados y que requieren maquinaria pesada urgente”, dijo.

COLEGIOS

Luis Rodríguez también dijo que coordinan con la Gerencia Regional de Educación para prestar apoyo a las instituciones educativas afectadas por las precipitaciones.

“El gerente regional de Educación (Rufino Rodríguez) ya sabe, tenemos 11 colegios que han colapsado, ya se ha reportado y estamos a la espera que la Gerencia de Educación pueda hacer las visitas respectivas para poder levantar información. Estos colegios están dentro de los distritos que quedaron aislados”, aseguró.