La consejera regional de La Libertad, Verónica Escobal, se pronunció con firmeza ante la creciente percepción de ineficacia del Estado frente a la minería ilegal y el crimen organizado, problemáticas que —según cifras recientes— es considerada mal gestionada por el 85 % de peruanos. Escobal denunció la falta de voluntad política y recursos por parte del Ejecutivo para enfrentar un flagelo que, aseguró, viene desbordando a las autoridades locales.

“La voluntad política de la presidenta Dina Boluarte y del Ministerio del Interior deja mucho que desear. Lamentablemente toda la lucha es sin recursos”, afirmó.

Escobal criticó que, pese a las múltiples declaratorias de estado de emergencia en la región, el Gobierno Central no ha asignado partidas presupuestales específicas para reforzar el trabajo policial y logístico contra las mafias dedicadas a la minería ilegal.

“No han mandado ni un sol, todo debe asumir el Gobierno Regional La Libertad. La Policía tiene que tener recursos para que se movilicen. Vemos que lamentablemente no les interesa la paz”, destacó. Su declaración evidencia un desencanto cada vez más extendido entre las autoridades regionales ante lo que consideran un abandono del Estado.

La consejera también alertó sobre el nivel de penetración de las redes criminales en distintos sectores de la sociedad.

“Todos son extorsionados. Los transportistas, los mineros, todos los sectores requieren del apoyo de la presidenta y del ministro del Interior, pero prácticamente es casi nulo”, indicó.