La Contraloría General de la República halló irregularidades en el mantenimiento de la carretera Huanchaco-Santiago de Cao, que conecta a las provincias de Trujillo y Ascope, tras evidenciar que parte de los trabajos fueron ejecutados deficientemente. Esto provocó el deterioro anticipado de esta importante vía, más conocida como La Costanera, y un perjuicio económico al Estado de S/ 1 121 041.

El mantenimiento se inició el 2 de agosto de 2022 con un presupuesto de S/ 4.8 millones y concluyó el 22 de noviembre del mismo año, luego de dos suspensiones del plazo contractual. La liquidación del contrato se efectuó el 13 de octubre de 2023 y apenas ocho meses después, durante una visita de inspección, se evidenció que la carretera ya presentaba daños prematuros, lo que motivó una acción de control más exhaustiva.

Como resultado, se emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento Nº 063-2025-2-5342, que evaluó el periodo del 19 de octubre de 2021 al 13 de octubre de 2023, y en el cual se identifica presunta responsabilidad de índole civil, penal y administrativo en cinco personas involucradas, entre ellas funcionarios y servidores del Gobierno Regional de La Libertad.

“Según lo evidenciado, el contratista no cumplió con los términos de referencia del servicio ni con las especificaciones técnicas generales en 14 de los 23 tramos de carretera evaluados. Por ejemplo, se halló que el material utilizado incumplió el espesor de la base reciclada y los parámetros de granulometría, plasticidad, compactación y resistencia exigidos”, detalló la Contraloría.

Como consecuencia, la estructura de la carretera no tiene la cohesión adecuada y, al estar sometida a fuertes presiones, presenta visibles deformaciones. La evaluación de distintos tramos la clasifica en estado “pobre”, “muy pobre” y hasta “colapsado”; siendo los daños detectados más recurrentes, de acuerdo con el inventario de fallas, grietas en los bordes y huecos.

Por todo lo expuesto, el informe fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones penales correspondientes; a la Procuraduría Pública de la Contraloría General, para las acciones civiles; y al Gobierno Regional de La Libertad, para que se determinen las responsabilidades administrativas que correspondan.

Al respecto, el Gobierno Regional de La Libertad remitió a la Contraloría un plan de acción en el que se compromete a implementar las recomendaciones de mejora de gestión y administrativas sugeridas por esta Entidad Fiscalizadora Superior. También informó que elaborarán un nuevo proyecto para garantizar la funcionalidad de la vía, la cual presenta tramos seriamente afectados por la acción del mar.