El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz, informó ayer que hay un déficit de 500 policías en su ciudad y por eso exigió que el Ministerio del interior disponga que las siguientes promociones de la Escuela Técnica de Superior de la Policía de Trujillo se queden en la provincia.

“Somos más de 250 mil pobladores en el distrito y solo contamos con 200 policías, cuando deberíamos tener al menos 700”, señaló el burgomaestre.

FALTA LOGÍSTICA

La autoridad edil reveló que la Policía en su distrito también carece de camionetas, por eso ha dispuesto que mediante un plan de patrullaje integrado puedan vigilar las calles en los vehículos del serenazgo.

“El Gobierno Regional de La Libertad le donó una camioneta a la Policía y nosotros estamos tratando de apoyar con lo que podemos y cerrar esas brechas”, comentó.

Indicó que se necesitan como mínimo tres camionetas más para poder mantener un patrullaje en todos los sectores del distrito. “Lo que estamos solicitando es que no se vayan los 50 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) que están en el distrito mientras dure el estado de emergencia por inseguridad decretado en la provincia de Trujillo”, mencionó.

El burgomaestre precisó que gracias a la donación de 60 cámaras de videovigilancia del GORE La Libertad, actualmente el distrito de La Esperanza cuenta con 160 de estos dispositivos instalados en puntos estratégicos de la ciudad.

PREVENCIÓN

De la misma manera, Wilmer Sánchez manifestó que durante su gestión se han recuperado e implementado 18 espacios deportivos en el distrito, a fin de fomentar actividades recreativas dirigidas a los jóvenes del sector.

Señaló que esta es una forma de acercar a los “muchachos” a practicar deportes y alejarlos de las drogas y de los ambientes negativos.