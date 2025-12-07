La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo informó que hoy 37 partidos políticos elegirán en la modalidad de delegados a sus candidatos a la presidencia de la República, a la Cámara de Diputados y al Senado.

El detalle es que en la región La Libertad solo lo harán las organizaciones políticas Un Camino Diferente y Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), debido a que los dirigentes de la mayoría de tiendas políticas decidieron realizar este proceso primario en Lima.

Se supo que personal del órgano electoral ha habilitado el colegio Antonio Torres Araujo, en Trujillo, para que los delegados de ambas organizaciones políticas antes referidas acudan a emitir su voto.

SUPERVISIÓN

El jefe de la ODPE Trujillo, Yuri Ponte, quien estará a cargo de supervisar esta elección, informó que el material electoral ya fue distribuido y se ha coordinado con la Policía y el Ejército para brindar el resguardo en el centro educativo.

Explicó que para estos comicios se ha previsto el uso de equipos informáticos para la implementación de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), herramienta que permitirá agilizar el llenado de las actas electorales y reducir la cantidad de actas observadas por errores en la transcripción manual, contribuyendo así a la rápida transmisión de resultados.

Recalcó que ya está habilitado el colegio Antonio Torres Araujo para este proceso. Se instalarán dos mesas de sufragio.

“En este local, los delegados de las organizaciones políticas elegirán a sus candidatos a la fórmula presidencial, a la Cámara de Diputados, al Senado y a los representantes ante el Parlamento Andino que participarán en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026”, puntualizó.

El pasado domingo 30 de noviembre, el Partido Aprista Peruano (PAP) y Renovación Popular eligieron a sus candidatos con la modalidad un militante un voto.