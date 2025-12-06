Con la finalidad de proteger a cientos de familias que acuden diariamente a los mercados, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) viene ejecutando un plan integral de seguridad en los principales mercados de la ciudad, para priorizar la prevención de riesgos, la reducción de emergencias y la promoción de la educación comunitaria.

A través de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres se realizan constantes jornadas de sensibilización, inspecciones y asesoramiento a los comerciantes, para garantizar que los centros de abastos cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, especialmente en estas fechas de celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Recientemente se intervino el Mercado Unión, donde se reforzaron temas como las vías de evacuación despejadas para permitir una respuesta rápida ante emergencias, extintores operativos y con certificación vigente, ubicados estratégicamente y las instalaciones eléctricas seguras para evitar conexiones artesanales o sobrecargas.