Una banda de delincuentes amenazó con quemar vehículos colectivos llamados “piratas” que cubren la ruta Gran Chimú, en el distrito de El Porvenir.
Mediante videos que circulan por redes sociales, los malhechores les piden que se retiren o en todo caso que “alineen”. Además, les dan 24 horas de plazo.
“Les damos 24 horas para que salgan de esa ruta, de lo contrario van a sufrir las consecuencias de sus unidades quemadas y de sus choferes. Aquí tienen que alinearse o salir de las rutas por las buenas o por las malas”, indicaron.
En las imágenes, también se aprecia un mensaje de advertencia con dos armas de fuego y 10 municiones.
