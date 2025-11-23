A pesar de la ampliación del estado de emergencia en la provincia de Trujillo, delincuentes continúan sembrando terror en la población y la noche del sábado detonaron una carga explosiva en la puerta de un negocio del distrito de La Esperanza.

El caso

Los facinerosos llegaron hasta un restaurante, que se sitúa en la cuadra 11 de la avenida Tahuantinsuyo, y arrojaron un aparato explosivo. Las ondas expansivas destrozaron parte de la reja de metal y de la puerta enrollable del establecimiento.

El fuerte estallido alertó a los vecinos que en ese momento se encontraban en sus inmuebles y que al salir a observar lo que había sucedido se percataron que el local, donde venden desayunos, caldos y menú, había sufrido daños materiales.

Hasta la zona se apersonaron los agentes de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), quienes recogieron algunas evidencias. Asimismo, analizarán las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a los hampones y así poder atraparlos.