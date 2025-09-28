Delincuentes llegaron la noche del sábado hasta los exteriores de una discoteca que se sitúa en el sector Víctor Raúl, en el distrito de Laredo, y detonaron un artefacto explosivo en todo el portón. Al parecer, criminales buscarían amedrentar al propietario del negocio.

LOS HECHOS

Este incidente ocurrió pasada las 10 de la noche, cuando vecinos alertaron de un fuerte sonido en los exteriores del local “Imperio Black”.

Las cámaras de videovigilancia de un vecino de la zona grabaron cuando dos facinerosos llegaron a bordo de una motocicleta hasta el inmueble donde funciona una discoteca.

Luego, se aprecia que uno de los malhechores se acerca al portón de color azul, enciende el explosivo y luego se retira. Mientras tanto, su acompañante graba el hecho. Tras unos segundos, ambos se marchan en el vehículo menor con rumbo desconocido.

De acuerdo a las imágenes, pasaron 20 segundos y se escucha el estruendo en la puerta de la discoteca.

DAÑOS MATERIALES

El atentado afectó parte de la estructura de cemento del piso e hizo volar tres protectores de las luces LED del negocio. Además, de generar alarma entre los moradores y transeúntes.

Hasta el lugar llegaron el personal del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto con efectivos de la comisaría de Laredo y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri). Los detectives quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes y así, con las imágenes de seguridad, poder identificar a los autores de este acto criminal.

“Al parecer ha sido una rata blanca. No es por minimizarlo, pero no ha habido un daño en el lugar”, dijo el mayor PNP Juan Trujillo Vila, comisario de la dependencia policial de Laredo, en declaraciones a Tv Laredo.