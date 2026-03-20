El abogado Tomás Alva Villa interpuso una denuncia por presunto uso indebido de publicidad estatal en periodo electoral ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) contra el presidente del directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, el miembro de dicha entidad, Ricardo Delgado Arana y los que resulten responsables.

Esto, después de que se aprobó destinar S/ 26,703.40 para imprimir 10,000 calendarios de pared y 1,000 de mesa (tipo agenda) en los que aparecen las fotografías de Frank Sánchez y Ricardo Delgado.

En la denuncia también se solicita el retiro inmediato de dichos calendarios de los lugares donde fueron distribuidos.

En efecto, con la orden de servicio Nº CDCD60902026, se requirió la elaboración de 10,000 calendarios de pared full color plastificado brillante por S/ 26,703.40. Esto como parte de una actividad del programa Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE).

ARGUMENTOS

De acuerdo con lo señalado por Tomás Alva en la denuncia, los miembros del directorio de Sedalib presuntamente vulneraron el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral aprobado con la Resolución N° 0112-2025-JNE.

La norma indica como una infracción difundir publicidad estatal que contenga el nombre, imagen, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable identifique a algún funcionario o servidor público. En el caso de los calendarios enviados a confeccionar por Sedalib, llevan las fotografías de Frank Sánchez y Ricardo Delgado.

Además de ello, el abogado Tomás Alva indica que la difusión de estos calendarios no estaría justificada en razones de impostergable necesidad o utilidad pública.

En un diálogo con Correo, Frank Sánchez sostuvo que no se había vulnerado ninguna ley electoral, toda vez que él no es candidato a ningún cargo en estas Elecciones Generales 2026.