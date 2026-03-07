El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, presidió la sesión ordinaria del Comité de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales (Copregescon), realizada en la ciudad de Trujillo.

AGENDA

Según indicaron en la prefectura, uno de los principales temas abordados fue la problemática denunciada por pobladores del caserío de Cancate, en el anexo Cahuide, distrito y provincia de Santiago de Chuco, quienes alertaron sobre presuntas afectaciones a las vías de transporte y posible contaminación ambiental por el tránsito de vehículos pesados vinculados a actividades mineras en la zona.

Frente a esta situación, el prefecto regional destacó la importancia de atender el caso de manera coordinada entre las entidades competentes. “Desde la prefectura regional promovemos el diálogo y la articulación entre las instituciones para prevenir conflictos sociales. El objetivo es garantizar que las denuncias de la población sean atendidas de manera oportuna y dentro del marco de la ley”, señaló Rodríguez.

En esa línea, el comité acordó convocar a una reunión extraordinaria el 19 de marzo, con la participación de entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua, la Fiscalía Ambiental y la Policía Nacional, con el fin de definir acciones concretas.

ALARMA

Durante la reunión también se informó sobre los avances del Gobierno Regional de La Libertad en el cumplimiento de compromisos con las rondas campesinas, “entre ellos la entrega de 66 computadoras e impresoras y 11 camionetas para las provincias de la región, además de la futura distribución de 35 mil chalecos, 9 mil botas de jebe, 9 mil ponchos y 9 mil linternas para fortalecer el trabajo de estas organizaciones comunales”.

Otro punto analizado fue la situación regional frente a las precipitaciones pluviales. Se informó que actualmente existen cuatro declaratorias de emergencia por peligro inminente, lo que permitirá gestionar apoyo del Gobierno Central para atender posibles emergencias en distintos puntos del departamento.

Ante este escenario, se sugirió que a través de la Gerencia de Defensa Nacional fortalecer acciones preventivas ante emergencias asociadas a lluvias, así como coordinar con la Policía Nacional el uso de drones en labores de monitoreo y prevención.