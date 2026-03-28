Gerardo Reyes Torres, teniente alcalde del territorio vecinal Mampuesto, denunció que entre las avenidas América y Villarreal, a solo metros de un local que le pertenecería al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), hay un descampado que lo están convirtiendo en botadero al que denominan “El Rellenito”.

El dirigente dijo que en la zona comenzaron a arrojar desmonte de las obras públicas, pero ahora tiran toda clase de basura y están convirtiendo el lugar en un foco infeccioso.

El teniente alcalde de Mampuesto comentó que envió documentos al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) para que intervengan, pero le respondieron que no era su competencia.

Como el Segat tampoco hace nada para retirar esa basura, son los vecinos los que están coordinando acciones para retirar esos desperdicios del lugar.

Gerardo Reyes señaló que tomaron esta decisión para prevenir enfermedades como leptospirosis, que ha causado muertes en otras regiones del país y que se transmite por la orina de la rata que prolifera en basurales y anda por aguas estancadas.