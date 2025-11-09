La mañana de este domingo, una camioneta se despistó y rodó aproximadamente unos 100 metros a la altura del centro poblado de Ucrumarca, en el distrito de Tayabamba, en la provincia de Pataz. El saldo de esta tragedia es dos fallecidos y un herido.
El siniestro dejó dos personas fallecidas y que han sido identificada como Lucio Romero Sandoval y Orlando Torres Segura. Mientras tanto, el lesionado se trata de Carlos Marreros.
Los pobladores ayudaron al rescate del herido que fue llevado hasta el centro médico de Ucrumarca.
Las autoridades locales quedaron a cargo de las diligencias para determinar las causas de esta tragedia.
