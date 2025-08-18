Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Chepén detuvieron esta mañana a un hombre de 29 años que estaría implicado en el crimen del gerente del Área de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chepén, ocurrido la tarde del 8 de julio.

VER MÁS: La Libertad: Urge intervenir en el mercado negro de explosivos

El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chepén, mediante resolución N° 1 y con fecha de 16 de agosto de 2025, ordenó la intervención y detención preliminar de Moisés Eleazar Serrano Tacilla, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado, en agravio de Luis Ángel Cabrera Cieza.

Como se conoce, Cabrera Cieza fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el interior del Club San Carlos, situado en la cuadra 10 de la calle Lima, en el distrito de Chepén.

Al momento del ataque, la víctima mortal había acudido a participar de unos juegos de mesa. Luego, según algunos testigos, ingresó un criminal y le disparó a quemarropa, quedando el funcionario edil en el piso. Acto seguido, habría escapado junto a un cómplice en una motocicleta.