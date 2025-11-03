Momentos de terror vivieron los vecinos de la urbanización La Rinconada, en el distrito de Trujillo, cuando delincuentes detonaron la noche del domingo una carga explosiva en los exteriores de una vivienda y dejando daños materiales.

Los hechos

El estallido se registró al promediar las 8:30 de la noche cuando una banda de extorsionadores llegó hasta un predio de la calle Los Cedros y arrojaron un artefacto explosivo por las rejas de protección. El estallido destrozó los vidrios de las ventanas del primer nivel.

El ataque también generó alarma entre los residentes que salieron a observar lo que había sucedido en una casa del vecindario.

Al lugar llegaron el personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los detectives quedaron a cargo de las pesquisas y analizarán las cámaras de seguridad de los vecinos para poder identificar a los criminales.

También se conoció que los dueños del inmueble habrían indicado que no tienen ningún tipo de negocio y que no entendían este incidente. Para ellos, se trataría de una confusión y presentaron la denuncia en una dependencia policial.

Mayor seguridad

Una vecina en declaraciones a Cosmos Noticias pidió mayor patrullaje en la zona.

“Se escuchó fuerte (sonido). Se escucha, pero no se sale porque es peligroso”, indicó una vecina.