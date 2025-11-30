El Gobierno Regional de La Libertad intervendrá en el emblemático Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión. En el colegio se realizará el mantenimiento integral de sus instalaciones, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).
De esta manera serán beneficiados 2,500 estudiantes y el objetivo es garantizar la seguridad, salubridad y funcionalidad de la infraestructura educativa. Se ejecutará en el plazo de tres meses con una inversión superior a los 3 millones de soles.
La Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada informó que se realizarán labores de mantenimiento preventivo y correctivo que apunta a mejorar la calidad educativa, sino también a fortalecer la salud física y emocional de los escolares, al ofrecer espacios seguros y adecuados.
Durante las inspecciones técnicas se constató un deterioro generalizado en paredes, puertas, pisos y coberturas, así como filtraciones y corrosión en estructuras metálicas. Asimismo, esta inversión contempló la reparación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, con el reemplazo de accesorios obsoletos y mucho más.
“Nosotros como institución educativa no tenemos los recursos suficientes para este tipo de intervenciones, es por eso que queremos reconocer este mantenimiento integral del Gobierno Regional pues será muy importante y beneficiará a aproximadamente 2,500 alumnos”, sostuvo el director de la institución Miguel Zavala.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- Sobrina de exministro cobró S/ 162 mil en Red de Salud Trujillo
- Fiscalía solicitó a la PNP intensificar búsqueda y captura de Óscar Acuña por caso Qali Warma
- Luis Valdez defiende a Óscar Acuña
- La Libertad: Óscar Acuña fuga de redada, pero cae exgerente de Salud
- Trujillo: Serenos quieren más protección durante servicio
- La Libertad: Alcaldes no gastan sus recursos en prevención
- Trujillo: Paúl Rodríguez dice que las actuales bandas criminales actúan como otroras mafias italianas
- Christian Cueva evalúa ser candidato al cargo de diputado
- Trujillo: Penal El Milagro, central de extorsionadores