El Gobierno Regional de La Libertad intervendrá en el emblemático Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión. En el colegio se realizará el mantenimiento integral de sus instalaciones, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

VER MÁS: Fiorella Molinelli llega a Trujillo y arremete contra César Acuña

De esta manera serán beneficiados 2,500 estudiantes y el objetivo es garantizar la seguridad, salubridad y funcionalidad de la infraestructura educativa. Se ejecutará en el plazo de tres meses con una inversión superior a los 3 millones de soles.

La Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada informó que se realizarán labores de mantenimiento preventivo y correctivo que apunta a mejorar la calidad educativa, sino también a fortalecer la salud física y emocional de los escolares, al ofrecer espacios seguros y adecuados.

Durante las inspecciones técnicas se constató un deterioro generalizado en paredes, puertas, pisos y coberturas, así como filtraciones y corrosión en estructuras metálicas. Asimismo, esta inversión contempló la reparación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, con el reemplazo de accesorios obsoletos y mucho más.

“Nosotros como institución educativa no tenemos los recursos suficientes para este tipo de intervenciones, es por eso que queremos reconocer este mantenimiento integral del Gobierno Regional pues será muy importante y beneficiará a aproximadamente 2,500 alumnos”, sostuvo el director de la institución Miguel Zavala.