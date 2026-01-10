El Poder Ejecutivo informó ayer que declaró el estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

VER MÁS: Ejecutivo evalúa instalación de cuartel en Pataz para reforzar la seguridad en la zona

Entre estas localidades se encuentra el distrito andino de Tayabamba, ubicado en la provincia de Pataz, en La Libertad.

PREVENCIÓN

La medida, precisó el Ejecutivo, tiene una vigencia de 60 días calendario y “permitirá ejecutar acciones inmediatas orientadas a reducir el riesgo existente y a desarrollar las labores de rehabilitación que correspondan”.

El objetivo es “salvaguardar” la integridad de la población y “mitigar los impactos en actividades productivas como la agricultura y la ganadería”.

Precisó también que la disposición, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 003-2026-PCM, comprende distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Frente a esta situación, “los gobiernos regionales y locales comprendidos deberán ejecutar las acciones dispuestas con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)”.

A ellos se sumarán los ministerios de Salud; Educación; Desarrollo Agrario y Riego; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensa; Interior, Transportes y Comunicaciones; Energía y Minas; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Desarrollo e Inclusión Social; entre otras entidades públicas y privadas.

“El decreto también precisa que las intervenciones deberán mantener relación directa de causalidad con el evento que motiva la declaratoria. Asimismo, se establece que la implementación de las acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público”, agregó.

ESCENARIO

En los últimos días se han registrado lluvias intensas en la provincia de Pataz, pero también en localidades como Huamachuco, capital de la provincia de Sánchez Carrión.

En esta última ciudad, incluso, se registró una granizada que afectó varias hectáreas de cultivos de algunos centros poblados, por lo que la población ha pedido ayuda a las autoridades para afrontar esta crisis.