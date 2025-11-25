La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que los niveles de acceso y uso de servicios financieros, a través de una cuenta o billetera móvil, en La Libertad alcanza un 66 % entre los adultos (mayores de 18 años) en el sistema financiero, muy cerca del promedio nacional que es de 67 %. En cuanto al acceso al crédito, el 27 % de los adultos mantiene un crédito en el sistema financiero, lo cual ubica a la región por debajo del promedio nacional (33 %).

VER MÁS: ODPE Trujillo recibe material electoral para comicios del 30 de noviembre

Además, a diciembre del 2024, el sistema financiero tenía presencia en el 93 % los distritos de La Libertad, a través de cajeros corresponsales, cajeros automáticos y oficinas. La expansión de los puntos de atención ha sido significativa entre los años 2019 y 2024, años en los cuales el número de puntos de atención por cada 100 00 adultos se incrementó de 1025 a 1385.

Al respecto, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, informó que viene trabajando un programa de visitas y reuniones con las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) y las cajas municipales (CMAC) para contribuir a la inclusión de más peruanos en el sistema financiero.

“Estamos conociendo in situ cuál es su realidad, sus necesidades y perspectivas. Vamos a fortalecer aún más la coordinación y gestión institucional de estas entidades”, señaló, tras reunirse con representantes de la CMAC Trujillo y la Coopac San José Cartavio.

Espinosa también anunció la modificación del reglamento para la realización temporal de actividades en modelos novedosos, conocido como sandbox regulatorio, con el fin de promover mayor innovación y acelerar la inclusión financiera en el país.

“El sistema financiero debe seguir abriéndose a soluciones innovadoras que permitan atender mejor las necesidades de la población. La actualización del sandbox regulatorio es un paso decisivo para facilitar el ingreso de nuevos actores y potenciar la competencia en beneficio de los usuarios”, afirmó Espinosa y reafirmó el compromiso de la SBS con un sistema financiero moderno, dinámico, centrado en las personas contribuyendo así al cierre de brechas.