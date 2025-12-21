Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 717-2025-GRLL-GOB, la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, oficializó la designación del doctor Manuel Alipio Cedano Guadiamos como nuevo director general del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN)- Norte, principal centro especializado en la atención del cáncer en la macrorregión norte del país.

Según se indicó, los objetivos que buscan alcanzar al designar a Manuel Cedano en tan importante cargo es fortalecer la gestión técnica y administrativa del IREN- Norte; además, de garantizar la continuidad de los proyectos de inversión y mejorar de manera sostenida la calidad de atención a los pacientes oncológicos.

EXPERIENCIA

Cedano es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y cuenta con la especialidad en Cirugía General y Cirugía Oncológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, posee el grado de Maestro en Gerencia de Servicios de Salud y el Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad, lo que respalda su formación integral tanto en el ámbito asistencial como en el gerencial.

A lo largo de su trayectoria en el IREN-Norte ha desempeñado cargos estratégicos como jefe del Departamento de Cirugía Especializada, jefe del Servicio de Senos y Tumores Mixtos, y Director General de la institución en el año 2023, experiencia que le otorga un conocimiento profundo de la realidad operativa, administrativa y asistencial del instituto.

COMPROMISO

Tras asumir el cargo, el nuevo director general reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno Regional de La Libertad para destrabar procesos administrativos, garantizar el oportuno abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y fortalecer la capacidad resolutiva del instituto.

Asimismo, anunció que se priorizará el avance del perfil técnico del nuevo local del IREN Norte, proyectado para construirse en el sector El Tablazo, distrito de Huanchaco, con una inversión estimada superior a los S/ 1,900 millones, proyecto clave para ampliar y modernizar la atención oncológica en la región.

“Asumo este reto con la responsabilidad de optimizar los servicios para nuestros pacientes oncológicos. Nuestra prioridad será una gestión transparente, humana y eficiente, orientada a reducir las brechas de atención en toda la región”, señaló Cedano.