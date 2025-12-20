Mónica Sánchez Minchola, representante del Observatorio La Libertad Observa, dijo que el exgerente del Gobierno regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, “mintió” cuando el pasado 7 de noviembre dijo en una rueda de prensa que se había iniciado el proceso de nulidad del contrato de la ejecución de la construcción del Hospital Santa Isabel del distrito de El Porvenir, porque cuatro días antes el Consorcio del Norte ya había resuelto el compromiso contractual.

Sánchez precisó que fue el 7 de noviembre de 2024 el día que se firmó el contrato con el Consorcio Hospitalario del Norte, para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra del Hospital Santa Isabel en El Porvenir, cuyo presupuesto es de S/124 millones.

NO CUMPLEN

“El Consorcio Hospitalario del Norte realizó dos entregables del expediente técnico. Pero en octubre de este año, la empresa le envía una carta notarial al Gore en la que le pide que cumplan con sus obligaciones contractuales y entreguen el expediente técnico, terreno y la supervisión del plan de contingencia. (Lugar donde provisionalmente funcionaria el hospital), pero no lo hicieron”, afirmó la representante del Observatorio La Libertad Observa.

En efecto, el Gore respondió que “asumieron” que eso estaba dentro del expediente técnico de la obra. “Quiere decir que no estaba establecido en las bases ni en el contrato. Eso es negligencia”, agregó Sánchez.

En ese contexto, el 3 de noviembre, con la carta N°094-2025, el Consorcio Hospitalario del Norte le comunica al Gore que ante la inacción y persistencia de los incumplimientos señalados proceden a dejar constancia que la entidad no ha cumplido con sus obligaciones esenciales y, por ende, corresponde comunicar a la entidad la resolución del contrato.

Las declaraciones de Mónica Sánchez se sustentan en el Informe de Hito de Control N° 103-2025-OCI/5342-SCC, donde se evidencia que desde el Gore, presuntamente, ocultaron esta información.

Ocurre que el 7 de noviembre, Martín Namay, otrora gerente general del Gore, realizó una conferencia de prensa en la que comunicó que se había detectado información inexacta en la documentación del personal clave del consorcio y que por ello se estaba evaluando la nulidad del contrato, cuando en realidad el compromiso contractual ya había sido invocado por la empresa cuatro días antes.

A fin de obtener su versión de los hechos, Correo trató ayer de obtener la versión de Martín Namay, pero no respondió las llamadas.

Intentamos comunicarnos con el actual gerente general del Gore, Rogger Ruiz Díaz, pero tampoco respondió.