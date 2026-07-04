El lunes, el Gobierno Regional de La Libertad (GORE) La Libertad pondrá en marcha el proyecto vial de El Milagro a Trujillo, considerado el más grande del norte del Perú. Esta infraestructura tiene como finalidad acabar con más de cinco décadas de congestión vehicular y caos en el centro poblado El Milagro.

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Se transformará por completo la avenida Miguel Grau, que pasará de ser una vía de un solo carril a un moderno corredor vial de diez carriles.

ETAPAS

El megaproyecto contempla diversas etapas, y para evitar confusiones o dudas de la población, la primera de ellas tiene que ver con la reubicación de las redes de alcantarillado, telefonía, gas natural, energía eléctrica, alumbrado público y demás interferencias identificadas durante la elaboración del expediente técnico.

El gerente regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, señaló que los trabajos antes mencionados demandarán aproximadamente siete meses e implicarán la coordinación con nueve empresas prestadoras de servicios.

Luego de toda la parte preliminar de reubicación de interferencias, recién se procederá con las labores constructivas en una extensión de 4.5 km de la avenida Miguel Grau, contemplado desde el Óvalo El Milagro hasta el arco del sector Cuatro Suyos.

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