La última actualización del conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), al cierre de esta nota, llegó al 93.063% de actas contabilizadas en la elección de fórmula presidencial: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se mantiene firme en el primer lugar.

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Sin embargo, Roberto Sánchez Palomonio, de Juntos por el Perú, sigue en el segundo lugar con una estrecha ventaja sobre Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

VOTO A VOTO

En efecto, según el sistema de conteo oficial de la Onpe, Roberto Sánchez registra 1,880, 328 votos, equivalentes al 11.973% de los votos válidos.

Por su parte, Rafael López Aliaga registra 1,873,811 votos, lo que representa el 11.929% de los votos válidos.

Esto significa que la diferencia entre ambos candidatos es de 6,517 votos, por lo que la contienda por el segundo lugar sigue abierta mientras avanza el procesamiento de las actas pendientes.

NO LA MUEVEN

En tanto, la candidata Keiko Fujimori continúa liderando el conteo con 2,679,771 votos, que representan el 17.063% de votos válidos, según el último reporte oficial.

Las cifras continúan actualizándose conforme se incorporan nuevas actas al sistema electoral.

El reporte precisa que el avance del conteo alcanzó el 93.063% de actas contabilizadas, de un total de 92,766 actas previstas para el proceso electoral.

Aún existen actas en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y otras pendientes, por lo que los resultados siguen en actualización permanente.

RECOMPENSA

El candidato presidencial Rafael López Aliaga anunció ayer el ofrecimiento de una recompensa de S/ 20,000 para quienes proporcionen información verificable sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.

El pronunciamiento fue difundido mediante un comunicado público en su cuenta oficial en la red social X, donde el candidato señaló que la medida busca garantizar la transparencia del proceso electoral.

RESPETO

En tanto, el partido Juntos por el Perú se pronunció sobre el proceso de conteo de votos y la segunda vuelta electoral, señalando que, según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, no existen indicios de fraude. Pidieron mantener la calma, la vigilancia democrática y la confianza en las instituciones.

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