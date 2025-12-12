Entre enero y octubre de 2025 las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron US$ 11 mil 209 millones, cifra que refleja un crecimiento de 20.4% en comparación con el mismo periodo del año pasado (US$ 9 mil 322 millones), señaló la Asociación de Exportadores (ADEX).
Con un incremento de 17.7%, la agroindustria (US$ 9 mil 798 millones) lideró estos envíos, con una participación del 87.4%, mientras que el agro primario (US$ 1,411 millones) registró un alza de 40.9% y concentró el 12.6% restante.
Entre las empresas agroexportadoras (tradicional y no tradicional) más importantes figuran las liberteñas Camposol, Danper Trujillo, Virú y Agrícola Cerro Pietro. En los despachos agroindustriales sobresalieron los arándanos y las paltas, agregó ADEX.
