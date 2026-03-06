El Gobierno Regional de La Libertad indicó que tras una reunión entre la gobernadora Joana Cabrera Pimentel y el presidente de la República, José María Balcázar, este se ha comprometido a realizar las gestiones para que en abril se transfieran los recursos económicos que se necesitan para culminar los trabajos de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic.
“Esto permitirá que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego suscriba los contratos en mayo e inicie la ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos, entre ellas la presa Rafael Quevedo”, explicó el Gore.
La Tercera Etapa es una iniciativa estratégica por su enorme impacto en la agroexportación, el crecimiento económico regional y la generación de empleo. Este megaproyecto permitirá crear más de 150 mil puestos de trabajo directos, generar más de 2 mil millones de dólares anuales en divisas para el país y asegurar la sostenibilidad del agua tanto para riego agrícola como para consumo humano.
Respecto a la construcción del nuevo Hospital Regional, el Ejecutivo garantizó su flujo presupuestal.
LE PUEDE INTERESAR
- Alcalde de Trujillo y sus funcionarios no gastan en prevención y les exigirán cuentas en el Concejo
- Exalcalde de Trujillo Arturo Fernández renuncia a Un Camino Diferente
- La Libertad: Observan obra de S/ 6 millones en Víctor Larco
- Elecciones Generales 2026: Un Camino Diferente se resquebraja
- La Libertad: 264 quebradas en riesgo de activarse
- Toda La Libertad en emergencia por lluvias intensas
- Jurado sanciona a consejero Robert de la Cruz por criticar a César Acuña
- Arturo Fernández queda fuera de la carrera electoral
- La Libertad: Colegios tienen deficiencias en infraestructura
- La Libertad: Fiscalía investiga a Martín Camacho por bono a su madre