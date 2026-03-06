El Gobierno Regional de La Libertad indicó que tras una reunión entre la gobernadora Joana Cabrera Pimentel y el presidente de la República, José María Balcázar, este se ha comprometido a realizar las gestiones para que en abril se transfieran los recursos económicos que se necesitan para culminar los trabajos de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic.

“Esto permitirá que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego suscriba los contratos en mayo e inicie la ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos, entre ellas la presa Rafael Quevedo”, explicó el Gore.

La Tercera Etapa es una iniciativa estratégica por su enorme impacto en la agroexportación, el crecimiento económico regional y la generación de empleo. Este megaproyecto permitirá crear más de 150 mil puestos de trabajo directos, generar más de 2 mil millones de dólares anuales en divisas para el país y asegurar la sostenibilidad del agua tanto para riego agrícola como para consumo humano.

Respecto a la construcción del nuevo Hospital Regional, el Ejecutivo garantizó su flujo presupuestal.