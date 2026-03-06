La emergencia que se ha declarado por la fuga y posterior deflagración en el sistema de transporte de gas de Camisea ha obligado a racionalizar el Gas Natural Vehicular (GNV) y esa situación está golpeando a varias regiones del país, principalmente a Lima.

Sin embargo, en la región La Libertad dirigentes de transportistas comentaron que aún no se ha sentido el impacto de la escasez de este combustible, debido a que solo el 10% de la flota vehicular de transporte público usa GNV.

Empero, José Villanueva, dirigente de la Asociación de Transportistas de Trujillo, y Mario Moreno, presidente del Frente de Defensa del Taxista de Trujillo, (Fredett), coincidieron en solicitar que las autoridades se mantengan atentas para evitar que por especulación empiecen a incrementar los precios de la gasolina, diésel y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) en varios grifos locales.

AUMENTO VELOZ

En efecto, ayer (jueves) en algunas estaciones de servicio de Trujillo dichos combustibles sufrieron ligeros incrementos en sus precios en relación al miércoles. Es más, el aumento continuó conforme iban pasando las horas.

Por ejemplo, el miércoles se podía encontrar el galón de GLP en S/ 5.50, pero ayer el precio se incrementó a S/ 5.54, S/ 5.59 y hasta S/ 6.59.

Mientras, el galón de la gasolina Premium, que el miércoles costaba S/ 16.20 el galón, ayer se podía adquirirlo en los grifos a S/ 16.80 y S/ 18.89.

La gasolina regular el miércoles costaba S/ 13.75 y ayer se incrementó a S/ 14.29 y S/ 15.59. En tanto, el diésel ultra sufrió una ligera elevación en su precio, pues el miércoles costaba S/ 14.20 y ayer, S/ 14.35.

“Era casi seguro que esto iba a suceder, porque ustedes saben que el capitalista no tiene corazón y los empresarios se van a aprovechar subiendo sus precios y con seguridad las tarifas de los pasajes y los taxis van a tener que incrementarse también. En otros lugares eso ya está ocurriendo”, manifestó José Villanueva.

POCOS

De acuerdo con lo precisado por Mario Moreno, dirigente de los taxistas en Trujillo, en la ciudad de la “Eterna Primavera” hay 18,500 taxistas formales, de los cuales 1,000 tienen instalado el sistema para usar GNV, por lo que es muy complicado que se dé una crisis por desabastecimiento en esta parte del país.

“Son pocos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Lima? Allá reclaman porque los tramos son largos y les resulta muy caro comprar la gasolina Premium y la regular. Tienen que usar GNV. Acá (Trujillo) un grupo usa la gasolina porque los tramos son más reducidos, pero la mayoría opta por el GLP”, explicó.

En ese contexto, el dirigente cuestionó que los empresarios incrementen los precios de los combustibles en una región donde la crisis del GNV no debería afectar.

Pidió que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Fiscalía de Prevención fiscalicen para determinar si esta alza se justifica.