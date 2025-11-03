El cuerpo del joven egresado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Osmar William Cortez Araujo, fue hallado la noche del domingo en la zona de Nimpana, en el distrito de Pataz, tras varios días de intensa búsqueda.

Como se conoce, el joven de 25 años viajaba en la camioneta de color rojo que terminó cayendo la mañana del viernes 31 de octubre al río Marañón, entre el límite de las provincias de Sánchez Carrión y Pataz.

Las labores continúan con la participación de efectivos de la comisaría de Chagual, de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), de la Unidad de Rescate Especializado y del Escuadrón de Drones Tácticos.

Hasta el momento, se han recuperado cuatro víctimas mortales identificadas con las iniciales Y.A.R (19), K.N.P.G (27), D.J.P.G (22) y ahora Osmar Cortez Araujo.

Falta ubicar los restos de Omar Oswaldo Esteban Mauricio, quien era el conductor del vehículo que se dirigía de Trujillo a Pataz.