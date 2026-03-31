Un joven de 38 años fue hallado sin vida la mañana de este martes entre entre un basural en la cuadra 23 de la avenida Jaime Blanco, en el distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo.

El caso

Los vecinos que salieron a arrojar sus desperdicios observaron el cadáver cerca al contenedor de basura de la zona. Ante ello, comunicaron el caso al personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir. El personal edil llegó hasta el lugar y se percataron que el hombre presentaba un corte a la altura del cuello.

Luego, arribaron los agentes de la comisaría Sánchez Carrión y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.

Cabe mencionar que la víctima mortal ha sido identificada como Richard Chávez León, que por versión de sus familiares trabajaba como ayudante de zapatería. También realizaba labores de reciclaje.