Luego de la difusión de un video en el que se observa a un grupo de escolares supuestamente inhalando sustancias prohibidas en la I.E. N° 80830 Zoila Hora de Robles, en la provincia de Chepén, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) emitió un comunicado para indicar que ha activado los protocolos 1 y 4 establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu), “correspondientes a casos de presunto consumo y comercialización de drogas en el ámbito escolar”.

“El equipo de Convivencia de la Ugel, tras una reunión con la directora de la institución educativa, dispuso la derivación de los estudiantes identificados al centro de salud [de la jurisdicción], a fin de que sean evaluados y atendidos por el área especializada, garantizando su atención y tratamiento oportuno”, añadió.

La Grell también indica que “se han organizado jornadas de sensibilización dirigidas a padres de familia sobre la prevención del consumo de drogas, en coordinación con el Hospital de Apoyo Chepén y la Policía Nacional del Perú”.