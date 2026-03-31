La provincia de Virú recibe con optimismo el segundo año del programa “Virú, explorando el mundo desde la lectoescritura”, una iniciativa que se consolida como un modelo de éxito de articulación entre la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS) y la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Virú con Enseña Perú.

Durante una actividad educativa realizada en el Coliseo de la Institución Educativa Carlos Wiesse del distrito de Chao, representantes de las instituciones impulsoras del programa coincidieron que este proyecto busca mejorar los aprendizajes en lectura y escritura en estudiantes de educación inicial y primaria.

Resultados

El proyecto inicia esta nueva etapa, tras resultados alentadores del 2025. Durante ese periodo, los índices de estudiantes que comprenden lo que leen se triplicaron, pasando de 9% a 32%. Este avance se sustenta en una intervención integral que combina formación docente, acompañamiento pedagógico y promoción de innovación educativa en las aulas.

En ese periodo, más de 100 docentes de educación inicial y primaria participaron en un proceso formativo que superó las 150 horas de capacitación especializada en alfabetización inicial. Esta estrategia se desarrolló con más de 2,800 estudiantes de 34 instituciones educativas de la provincia, fortaleciendo sus competencias desde los primeros años de escolaridad.