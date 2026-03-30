En un esfuerzo conjunto por fortalecer las condiciones de infraestructura educativa en zonas rurales, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Educación, suscribió un convenio con la empresa agroindustrial Danper para la remodelación de ambientes del Centro Rural de Formación en Alternancia (CRFA) “El Carmelo”, ubicado en la provincia de Virú.

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Este centro de formación, aplica el modelo de alternancia, el cual permite a sus 120 estudiantes continuar con su formación académica sin desvincularse de sus responsabilidades familiares y productivas. Bajo este sistema, los alumnos permanecen dos semanas en el centro educativo y dos semanas en sus hogares, promoviendo un aprendizaje contextualizado y pertinente.

Como resultado de la articulación entre el sector público y privado, se ejecutó la remodelación e implementación integral de la cocina comunitaria, así como el acondicionamiento de las dos principales habitaciones destinadas a los estudiantes.

Asimismo, se realizaron mejoras en el comedor principal, aulas, hall, sala de profesores y almacén, mediante la instalación de luminarias, renovación de ventanas y trabajos de pintura, entre otras intervenciones. La inversión total asciende a cerca de 100 mil soles, contribuyendo significativamente a mejorar las condiciones de estudio y convivencia de los alumnos.

Las labores se desarrollaron con la participación activa de trabajadores de Danper, representantes de la UGEL Virú, docentes, estudiantes y padres de familia, quienes se sumaron a través de acciones de voluntariado en el marco del programa “Abraza tu Cole” del Ministerio de Educación.