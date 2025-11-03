El Hospital Bicentenario de Chao de EsSalud, ubicado en la provincia de Virú, celebra el nacimiento de sus primeros gemelos: Mateos Jonas y Mathías Joan.

Lali Llatas Tafur, de 32 años, natural de Cajamarca y trabajadora de una empresa agroindustrial en Virú, vivió un día que quedará grabado para siempre en su memoria.

“Nunca imaginé que tendría dos bebés. Estoy infinitamente agradecida con los médicos y las enfermeras que me acompañaron en todo momento. Me sentí segura, cuidada y llena de amor”, contó la joven madre.

Los protagonistas de esta historia pesan 2.600 kg (Mateo Jonas) y 2.430 kg (Mathías Joan). Ambos se encuentran en perfecto estado de salud junto a su madre, gracias a la atención del equipo multidisciplinario liderado por el Dr. Éder de la Cruz Mauricio, gineco-obstetra, quien junto a cirujanos, anestesiólogos, ginecólogos y enfermeras, garantizó un procedimiento seguro y exitoso.

El Dr. William Plasencia Angulo, coordinador del hospital, resaltó que este nacimiento representa mucho más que un registro médico.

“Cada parto exitoso es una historia de vida, pero este doble nacimiento tiene un significado especial. Refleja el compromiso y la preparación del equipo humano de EsSalud por cuidar lo más valioso: la vida de nuestras madres y sus bebés”, remarcó.

Mientras tanto, la gerente de la Red Asistencial La Libertad, Dra. Claudia Holguín Armas, destacó que este logro es resultado del esfuerzo constante por reducir la morbilidad y mortalidad materno-infantil en la región.

“Nos llena de orgullo saber que las gestantes, sin importar su lugar de origen, cuentan con un hospital preparado para brindar un parto seguro, digno y con calidez humana”, subrayó.