La Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, viene evaluando detalladamente los almacenes de ayuda humanitaria en los diferentes distritos de la provincia.

Estas acciones forman parte del compromiso asumido por las autoridades distritales para garantizar una respuesta inmediata y eficiente ante cualquier desastre natural o causado por la mano del hombre, como inundaciones, movimientos sísmicos, incendios y explosiones.

Los almacenes de los distritos de Moche y Víctor Larco Herrera fueron los primeros evaluados, en los cuales se verificó el estado de los bienes almacenados, la correcta clasificación y almacenamiento, así como los procedimientos de respuesta para garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a las personas afectadas.

Durante la supervisión, se verificó no solo el estado de los bienes almacenados, sino también la variedad de productos alimenticios disponibles para las ayudas. Entre los enseres hallados se incluyen camas, frazadas, triplay y calaminas, platos, cucharas, kits de aseo personal, que son esenciales para brindar refugio y protección a las personas afectadas por desastres.

Estos productos son parte fundamental de la ayuda humanitaria que se distribuyen a las familias afectadas con la finalidad que puedan sobrellevar las dificultades y reconstruir sus vidas en breve tiempo.