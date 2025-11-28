Entre enero y setiembre de este año, La Libertad registró exportaciones por US$ 4,180 millones, un crecimiento de 16.8% respecto al mismo periodo de 2024, según datos de la Sunat consignados por ComexPerú.
La cifra, de acuerdo con el gremio empresarial, representó el 6.6% del total de los envíos nacionales en dicho periodo, que ascendieron a US$ 62,865 millones.
El desempeño de esta región se sustentó principalmente en las exportaciones tradicionales, que alcanzaron los US$ 2,373 millones. Este resultado estuvo explicado por el sector minero, con envíos por US$ 2,259 millones, precisó ComexPerú.
Las exportaciones no tradicionales sumaron cerca de US$ 1,807 millones.
