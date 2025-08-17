El consejero regional por Trujillo, Ever Cadenillas Coronel, cuestionó la falta de resultados concretos en la lucha contra la inseguridad ciudadana en la región La Libertad, a pesar del apoyo logístico que viene brindando el gobierno regional al trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Hay unos cuatro mil policías que deberían hacer uso de su armamento. Me parece incongruente que la delincuencia, que son muchos menos que la PNP, generen zozobra en la población. Creo que es hora que policía use sus armas. No debemos esperar que se sigan adueñando de las calles”, señaló.

Señaló que el Gobierno Regional de La Libertad adquirió 160 camionetas y está invirtiendo otros 40 millones de soles para implementar y dotar con medios logísticos y tecnológicos a la PNP.

“Como ciudadanos pedimos resultados, que se vea el trabajo de la PNP y que nos defiendan de la delincuencia”, subrayó.