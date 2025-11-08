Una madre de familia exige justicia por el asesinato de su hija de 21 años, identificada como Pierina Parra Gutiérrez, que fue encontrada en setiembre de este año enterrada en un predio abandonado en el sector 8 del centro poblado El Milagro, en Huanchaco.

“Espero que esto no quede impune y los que han hecho esta maldad a mi hija los puedan encontrar. Exijo justicia”, indicó Leonila Gutiérrez Llaque, que ayer recién pudo retirar los restos de la joven de la morgue de Trujillo.

La víctima que había desaparecido en mayo de 2024 deja en la orfandad una niña de 3 años.

“Las investigaciones continúan y quisieron los papeles para que vean si es mi hija. Ya presenté los papeles en la División de Investigación Criminal (Divincri) y hasta el momento no hay sospechosos”, remarcó.