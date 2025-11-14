Las exportaciones de la región La Libertad alcanzaron los US$ 4,600 millones entre enero y setiembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior, según el más reciente Reporte Mensual de Comercio difundido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Con este resultado, resaltó la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), este departamento “se consolida como la tercera región del interior con mayores exportaciones del país, con una participación del 7% del total nacional”.

“El incremento responde principalmente al buen desempeño de las exportaciones mineras, en especial de oro”, explicó el gremio empresarial.

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Fernando Guerra, destacó que este resultado refleja la fortaleza y capacidad de adaptación del empresariado liberteño frente a un contexto internacional desafiante.

“El crecimiento sostenido de nuestras exportaciones demuestra el esfuerzo de las empresas regionales por innovar, diversificar su oferta y mantener estándares de calidad que les permiten competir en mercados globales. Desde la Cámara seguiremos impulsando políticas y acciones que fortalezcan la competitividad y la apertura comercial de La Libertad”, subrayó.