El Instituto Nacional de Estadística e Informática de La Libertad reveló que, en julio de este año, la extracción de oro registró 2 mil 521 kilogramos de contenido fino y tuvo un desempeño negativo de 12,6%, en relación al mismo mes de 2024, que fue 2 mil 885 kilogramos de contenido fino.

Esto fue determinado por la menor obtención del mineral en las empresas Consorcio Minero Horizonte, La Arena, Santa Bárbara de Trujillo, Minera Aurífera Retamas y Summa Gold Corporation. Asimismo, se redujo levemente la producción de plata (-0,1%).

Sector agropecuario

La producción de caña de azúcar logró 462 mil 90 toneladas, mostrando un crecimiento de 22,8% respecto a julio de 2024 (376 mil 407 toneladas), sustentado en las mayores cosechas obtenidas.

También, se expandió el cultivo de arándano (260,5%); papa (57,2%), maíz amarillo duro (44,6%) y cebolla (35,8%) debido al incremento de las áreas cosechadas; y palta (13,6%) explicado por las temperaturas favorables.

En tanto, la producción de espárrago reportó 11 mil 579 toneladas y se redujo ligeramente en 0,2%, comparado con el mismo mes del año precedente, que presentó 11 mil 599 toneladas afectado por el inferior nivel de precipitaciones

Similar tendencia, mostró la yuca (-38,9%), maíz choclo (-32,0%), cebada grano (-26,8%), trigo (-18,8%) y maíz amiláceo (-16,7%), entre otros.

La producción pecuaria mostró resultados positivos. La producción de ave alcanzó 33 mil 750 toneladas de peso vivo, lo que significó un aumento de 3,6% respecto a julio de 2024 (32 mil 593 toneladas), impulsado por la mayor colocación de pollos BB.

Además, aumentó la leche fresca (7,4%); porcino (4,9%) ante la superior saca, ovino (4,6%), vacuno (4,5%) y huevos (2,7%), entre los más destacados. Por otro lado, bajó el caprino (-1,3%).